Раванелли: у «Ахмата» были моменты, в которых мы могли забить ещё и выиграть

Полузащитник «Ахмата» Раванелли, забивший гол в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги, в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о прошедшей игре.Встреча в Грозном завершилась вничью со счётом 1:1. Бразилец появился на поле на 83-й минуте и почти сразу же сравнял счёт.
«Игра получилась хорошей, у нас возникали моменты, в которых мы могли забить больше голов и выиграть. Но в итоге сыграли вничью. «Локомотив» — это хороший соперник, они играют удачно в этом сезоне. Нам нужно работать дальше и настраиваться на победы в следующих матчах.
Кому был адресован мой жест «сердце» после гола? На трибуне была моя девушка, она прилетела в Грозный, поддерживала команду и переживала за нас», — поведал футболист.
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