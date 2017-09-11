Гендиректор «Динамо»: «Арсенал» поблагодарит судью за жёлтую карточку для Сова

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв остался недоволен решением судейской бригады встречи динамовского клуба и «Зенита» (0:0) в девятом туре РФПЛ. Главный арбитр матча Алексей Сухой в конце первого тайма показал жёлтую карточку полузащитнику Самба Сову, которая стала для него четвёртой в сезоне. Таким образом, малиец пропустит матч следующего тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
«Конечно, результатом мы довольны. При том уровне мастерства, который сейчас есть у игроков «Зенита», нам было непросто добиться ничьей. И по той самоотдаче, которую сегодня показали игроки, эта ничья практически равносильна победе. Ну и что тут говорить, когда судья в преддверии важнейшего матча с прямым конкурентом — «Арсеналом» — удаляет ключевого игрока Сова. Спасибо «Арсеналу», судья им помог, конечно.
Просто хочу спросить. Жёлтую карточку дают за серьёзное нарушение. У Темникова вот оно было. У Сова это был единственный стык за весь матч, у него не было до этого предупреждений, да и этот стык не привёл к травме. Обычное рабочее нарушение. Если мы будем за каждый такой фол жёлтую давать… Понятно, что у Сова она должна была быть четвёртой в чемпионате. Задача стояла конкретная, и она выполнена. Думаю, «Арсенал» судью поблагодарит, это же была цель на матч. Сделали своё дело. Хочу поблагодарить Будогосского за прекрасных российских судей. Сухой, мне кажется, очень хороший арбитр. Отдельное спасибо за такое качество судейства «Арсеналу», — цитирует функционера «Лайф».
Встреча «Арсенала» и «Динамо» состоится 15 сентября в Туле.