«Кристал Пэлас» выдал худший старт в истории АПЛ

Уступив «Бёрнли» в четвёртом туре английской Премьер-лиги, «Кристал Пэлас» установил исторический антирекорд первенства. Четыре поражения и ни одного забитого гола — хуже не стартовал никто с момента создания АПЛ.
Последней командой, начинавшей сезон с четырёх поражений кряду, был «Саутгемптон», но в 2013 году «святым» удавалось забивать своим соперникам. Тот сезон «Саутгемптон» завершил на 14-м месте в турнирной таблице.
«Это ужасное начало, но мы должны держаться вместе. Я защищаю всех в клубе, тяжело работающих, чтобы исправить это. В футболе команды проигрывают. Так бывает. Болельщики разочарованы, я расстроен, равно как и тренеры, и игроки. Мы знаем, что заслуживаем лучшего.
У кого команда лучше, у нас или у «Бёрнли»? У нас был гораздо более слабый состав, когда мы финишировали 11-ми», — приводит комментарий главы клуба Стива Пэриша ВВС Sport.