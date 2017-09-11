Матч с «Уфой» стал 50-м для Шалимова в качестве главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов провёл свой юбилейный, пятидесятый официальный матч во главе тренерского штаба «быков». Игра в Уфе завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал Фёдор Смолов, отличившийся на 75-й минуте игры на поле стадиона «Нефтяник».
Таким образом, «Краснодар» одержал 57-ю сухую победу в матчах РФПЛ, а также довёл свою беспроигрышную серию в текущем чемпионате России до шести матчей.
48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера «Краснодара» с 13 сентября 2016, а 3 октября прошлого года стал полноправным руководителем тренерского штаба. За это время команда под руководством наставника одержала 23 победы (в том числе 15 в РФПЛ), 17 раз разошлась с соперниками миром и 10 раз уступила.
Шалимов: в «Краснодаре» всегда уверены, что смогут взломать защиту соперника