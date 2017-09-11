Семак: стоит ли снять запрет на употребление мата? Если бы это помогало…

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал оценку поражению своей команды от «Краснодара» (0:1) в девятом туре РФПЛ, а также поделился мнением о целесообразности снятия запрета на ненормативную лексику. Напомним, в январе текущего года специалист ввёл мораторий на использование нецензурных слов в коллективе, а нарушители подвергались штрафным санкциям.
«На мой взгляд, в первом тайме играли очень глубоко. что не позволяло нам опасно контратаковать. Были неплохие моменты, но остроты не хватало. Второй тайм начали немножко лучше, стали играть выше и агрессивнее, но, к сожалению, пропустили. После пропущенного мяча мы стали больше открываться, и у «Краснодара» были возможности, чтобы увеличить счёт. Мы в свою очередь никаких стопроцентных моментов создать не смогли, поэтому, считаю, счёт абсолютно по игре.
Стоит ли снять запрет на употребление мата, чтобы как-то взбодрить команду? Если бы это помогало… Я не вижу здесь прямой взаимосвязи абсолютно», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.