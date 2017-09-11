Мальдини: Обамейянг любит «Милан», но сейчас он довольно дорого стоит

Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини впечатлён спортивным развитием бывшего нападающего россонери, а ныне игрока дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга. Габонский футболист подписал свой первый профессиональный контракт с «Миланом» в 2008 году, затем несколько сезонов скитался по арендам, пока в 2013 году не перебрался в Германию.
«Обамейянг достиг такого уровня, которого я бы никогда не ожидал. Этого не ожидали в «Милане». В то время молодым игрокам приходилось непросто, поскольку команда была слишком сильной. Так что решение уйти было правильным.
«Я очень рад за него, недавно встретил его и сказал, что он меня удивил. Он любит «Милан», но сейчас он тоже довольно дорого стоит», — цитирует Мальдини немецкое издание Bild.
Мирабелли: Обамейянг хотел перейти в «Милан»