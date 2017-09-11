Венгер: в 2001 году отказался от предложения «МЮ», выбрав ценности «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал своё решение отказаться от предложения возглавить тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в 2001 году. О переговорах с французом в Лондоне написал бывший председатель манкунианского клуба Мартин Эдвардс в своей автобиографии. В сезоне-2001/02 свой пост хотел оставить сэр Алекс Фергюсон, в Манчестере искали замену, однако шотландский специалист передумал уходить.
«Я всегда очень конфиденциален. Однажды, возможно, я расскажу обо всех контактах, которые у меня были за время моего пребывания в « Арсенале», и это займёт несколько глав. Но о том, что написал Эдвардс, вам лучше спросить у него.
Я отказался, поскольку мне нравятся ценности «Арсенала» и отношение клуба к этим ценностям. Эволюция за последние 20 лет очень интересна. Многое изменилось, но когда я пришёл сюда, этот клуб исповедовал ценности, которые я люблю в спорте. Поэтому я всегда задаюсь вопросом: «Да, конечно, «Манчестер Юнайтед» привлекателен, но счастлив ли я здесь?». И ответ на этот вопрос положительный», — цитирует Венгера The Guardian.