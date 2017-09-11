Диаби: хочу работать, выздороветь и снова играть в футбол

31-летний французский полузащитник Абу Диаби, оставшийся без клуба после ухода из «Марселя» в статусе свободного агента, не собирается вешать бутсы на гвоздь, несмотря на череду серьёзных повреждений, и планирует вернуться в большой футбол.
«Я начинаю готовиться. У меня есть три-четыре месяца на подготовительную работу, чтобы добиться баланса тела и попытаться снова ощутить землю. Я думал об уходе из спорта, но пришёл к выводу, что хочу работать, выздороветь и играть в футбол.
Я смогу снова играть на хорошем уровне И хотел бы попробовать ещё один эксперимент, открыть для себя ещё один чемпионат», — цитирует Диаби L`Equipe.
С 2006 по 2015 год француз выступал в составе лондонского «Арсенала». В команде из Марселя хавбек принял участие лишь в пяти матчах за два года. В 2013 и 2016 годах Диаби стал обладателем награды «Гипсовый мяч», которая вручается футболистам, пропустившим наибольшее количество матчей из-за травм.