Венгер: футболисты стремятся играть с лучшими, но Неймар пошёл другим путём

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» большую роль сыграла финансовая или личная составляющая, но никак не игровая.
«Неймар так внятно и не объяснил причины своего перехода. А ведь у большинства футболистов всегда присутствует огромное желание играть с лучшими игроками. Он решил пойти другим путём, и виной этому финансовые причины.
Возможно, он считает, что «ПСЖ» — это клуб будущего, который придёт на смену «Реалу» и «Барселоне». Либо здесь какие-то личные мотивы. Возможно, он хочет стать игроком, вокруг которого будет строиться команда, хочет, чтобы его признали лучшим в мире», — приводит слова Венгера Goal.
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