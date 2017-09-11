Наставник «Леванте»: «Реал» нужно уважать, а не бояться

Главный тренер «Леванте» Хуан Рамон Муньис назвал одну из предпосылок успешной игры с мадридским «Реалом» в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании. Гости забили один гол и сумели завоевать очко в борьбе с грозным соперником.
«Лица моих футболистов перед выходом на поле излучали энтузиазм и надежду. «Реал» нужно уважать, а не бояться. Мы знали, что соперник будет атаковать много, однако моя команда сыграла очень достойно. Во втором тайме нам пришлись нелегко, поскольку «Реал» не позволял нам проводить атаки. Главное – энтузиазм и работа», — приводит слова Муньиса Marca.
«Реал» — «Леванте» — 1:1. Видеообзор матча