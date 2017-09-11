Гиггз: ещё год назад был уверен, что стиль Саншеша подойдёт для игры в АПЛ

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сообщил, что наблюдал за игрой полузащитника Ренату Саншеша летом 2016 года. Тогда спор за хавбека выиграла «Бавария», заплатившая «Бенфике» около € 35 млн. В конце августа 2017 года Саншеш на правах аренды перебрался из мюнхенского клуба в «Суонси Сити».
«Я помню, как смотрел на его игру, и она мне сразу понравилась. Понравилось, как он играл и думал. Уже тогда я был уверен, что его стиль подойдёт для игры в АПЛ. Теперь он перешёл в клуб, который подходит ему по манере игры. Я уверен, что у него всё сложится хорошо", — приводит слова Гиггза Wales Online.
«Суонси» объявил о переходе Саншеша из «Баварии»