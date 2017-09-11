В «Амьене» предположили, что обыграют «Марсель» со счётом 13:1

Пресс-служба «Амьена» пошутила над «Марселем» после матча 5-го тура Лиги 1. Подопечные Руди Гарсии на своём поле уступили «Ренну» со счётом 1:3, а в предыдущем туре с разгромным счётом 1:6 проиграли «Монако».
В следующие выходные «Марселю» на выезде предстоит сыграть как раз с «Амьеном». Пресс-служба «Амьена» использовала популярный мем «Темнокожий парень-умник», предположив, что выиграет у «Марселя» со счётом 13:1, так как «Монако» разгромил «Марсель» (6:1), «Ницца» переиграла «Монако» (4:0), а «Амьен» ранее обыграл «Ниццу» (3:0).
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