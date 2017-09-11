Брайтнер раскритиковал Анчелотти и игру «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Пауль Брайтнер раскритиковал команду и её главного тренера Карло Анчелотти. Брайтнер считает, что немецкий гранд по своей игре не только не прогрессировал по сравнению с предыдущим сезоном, но даже регрессировал.
«В игре «Баварии» мне не хватает того сумасшествия и хаоса, которые были во времена Гвардиолы. Команда сделала по меньшей мере один шаг назад. Анчелотти не ставил перед собой цель усовершенствовать игру «Баварии». Нет никакого стиля, когда всё в статическом положении», — приводит слова Брайтнера интернет-издание Sport1.
Ранее была информация о том, что Анчелотти зимой может покинуть «Баварию» и возглавить один из китайских клубов.