Веденеев: теперь понятно, почему Манчини просит руководство купить ещё игроков

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру сине-бело-голубых в выездной встрече 9-го тура РФПЛ с «Динамо». Матч закончился нулевой ничьей.
«Удручало то, что практически все ходы гостей динамовцы прочитывали. Не удавалось подопечным Роберто Манчини выходить на ударную позицию. Все ходы был заранее перекрыты, разобрал тренерский штаб «Динамо» питерцев. Все основные моменты «Зенита» уже изучены. После отбора мяча он в 90 процентах случаев отдаётся Паредесу. Тот продвигается вперёд и начинает искать обостряющие варианты. Ни Ерохин, ни Кузяев не берут на себя эти функции пока, отдавая передачи назад. Всё идёт от Паредеса, который продольной передачей найдёт Кокорина или Дриусси, а потом в продолжение атаки мяч идёт на фланг.
А фланги как раз и были закрыты. Вот Кокорин, повторюсь, практически и отсутствовал на поле. Когда нет места — это не его игра. Теперь становится понятно, почему тренер «Зенита» просит руководство купить ещё игроков. Нужен высокий защитник, который придёт на стандартные положения, и, конечно, острый форвард, который сможет накрутить в штрафной соперника одного-двух игроков. Явно обостряющих ходов в штрафной на сегодняшний день у «Зенита» нет", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».