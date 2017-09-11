Вальверде не придаёт большого значения отрыву в очках от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что в данный момент не склонен преувеличивать значение отрыва от мадридского «Реала». По итогам трёх туров чемпионата Испании каталонская команда завоевала 9 очков и опережает своего главного соперника на 4 очка.
«Мы в самом начале национального первенства, и на этом отрезке разница в очках не имеет большого значения. Но, конечно, лучше опережать соперников, чем отставать от них. Так что это шаг вперёд. Я сейчас не заглядываю в будущее, но одновременно можно сказать, что ожидания у меня есть», — приводит слова Вальверде Marca.
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