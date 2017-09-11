Хитцфельд выступил в защиту Анчелотти в свете полемики вокруг Мюллера

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд выступил в защиту нынешнего наставника команды Карло Анчелотти в свете полемики, касающейся нападающего немецкого гранда Томаса Мюллера. Последний не всегда попадает в основной состав, что вызывает у игрока сборной Германии недовольство.
«Мюллер ведь является немецким футболистом. Когда на скамейку запасных садится Тьяго Алькантара, в Германии это никого не интересует. А вот когда Мюллера сажают на скамейку, то это становится политическим вопросом. Тренер должен принимать сложные решения. Он должен выбирать из 23-24 игроков. Это трудная работа, и не всегда угодишь каждому», — приводит слова Хитцфельда интернет-издание Sport1.
Румменигге не гарантирует Мюллеру места в основном составе «Баварии»