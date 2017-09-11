Мальдини: не знаю, сумеет ли Анчелотти с «Баварией» выиграть Лигу чемпионов

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини адресовал слова похвалы главному тренеру мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Мальдини знает своего соотечественника не понаслышке, поскольку играл с ним в итальянском гранде, а потом работал под его руководством.
«Анчелотти – замечательный человек. Ему нравится шутить, но он знает также, когда нужно быть серьёзным и очень строгим. Я не знаю, сумеет ли Анчелотти с «Баварией» выиграть Лигу чемпионов. Немцы хотят от него победы именно на этом турнире. Это возможно, но является нелёгкой задачей», — приводит слова Мальдини Bild.
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