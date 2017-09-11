Рыжиков: Промес забивает мне в каждой игре, так что будем работать

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 9-го тура РФПЛ. Единственный гол на счету Квинси Промеса, который провёл за красно-белых 100-й матч.
«Мы знали, что «Спартак» — это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.
Вдохновляет ли возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой всё хорошо, дай бог ему здоровья.
Какой была установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали.
Кого выделить — Промеса или Адриано? Промес, наверно, считается звездой не только «Спартака», но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьёт с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать", — цитирует Рыжикова пресс-служба «Рубина».