Конте: «Челси» в восторге от ЛЧ и с нетерпением ждёт матч с «Карабахом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом», а также от турнира в целом. Встреча состоится 12 сентября на «Стэмфорд Бридж».
«Мы в восторге от Лиги чемпионов и с нетерпением ждём этой игры. Моя задача – думать только на поле. Важно работать с моими игроками. В начале прошлого сезона никто не думал, что мы выиграем чемпионат.
Для меня не важно, кто и что говорит, что мы не фавориты, или не так сильны, чтобы конкурировать. «Челси» нужно сосредоточиться на игре и сделать всё возможное для победы.
Когда вы тренер большой команды или игроки выступают в отличном клубе, ожидания всегда высоки. Мы должны быть готовы к такому типу давления. Мне всегда нравится оказывать давление, и я оказываю давление на себя», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».