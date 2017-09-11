«Рубин» занимал 2 млрд рублей у банка из-за санкций УЕФА

«Рубин» из-за санкций УЕФА и несоответствия финансовому фэйр-плей в € 6 млн занимал средства у ПАО «Татфондбанк», чтобы погасить часть долгов, скопившихся с 2010-го года. Как сообщает «Бизнес Online», общая сумма задолженности составляла от 5 до 9 млрд рублей.
Из-за неуплаты долга агентство по страхованию вкладов обратилось в арбитражный суд с иском к структурам «Связьинвестнефтехима», которые взяли на себя долги казанского клуба. В частности, в 2014 году долг перешёл в «Фонд спорта», директором которого является Айрат Гараев – бывший гендиректор «Рубина».
Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» более чем на 2 млрд рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.
«Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на «Рубин» были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 млн евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие «Рубина» в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь. Нужно было хотя бы на короткий срок очистить ФК «Рубин» от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги», – сказал Гараев.
«Так, три уступки долга с 2010 по 2014 год. 1 июля 2014 года холдинг «Ак Барс» уступает ТФБ право требования на 612 млн рублей. Тут ЗПИФ уступает, тут «Казанская Сельхозтехника»… 17 июля 2014 года Татфондбанк уступает «ТФБ Актив» право требования с «Рубина» долга на 350 млн рублей плюс проценты. Тут «ТФБ Актив» собирает все долги «Рубина у себя и 31 марта 2015 года продает их ТФБ», – отметил судья по делу Ильдар Салимзянов.