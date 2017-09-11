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Джеррард признался, что ненавидел Фердинанда и Невилла

11 сентября 2017, понедельник. 10:32 Футбол

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что испытывал негатив по отношению к экс-защитникам «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду и Гари Невиллу.

«Когда ты становишься в подтрибунном помещения напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать всё, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть — именно так со мной тогда и было. Когда я встречался с ними в сборной Англии, то притворялся, будто они мне нравятся. И только когда твоя и их карьера закончена, то начинается настоящая дружба.

Я не испытываю ничего, кроме уважения, по отношению к Фердинанду, ведь он всю жизнь играл за великие клубы. Теперь я наслаждаюсь работой вместе с ним на телеканале", — цитирует Джеррарда BT Sport.

Джеррард будет руководить «Ливерпулем» U19 в юношеской Лиге УЕФА
Источник: BT Sport Сообщить об ошибке
Теги
Гари Невилл Рио Фердинанд Стивен Джеррард
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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