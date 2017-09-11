Джеррард признался, что ненавидел Фердинанда и Невилла

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что испытывал негатив по отношению к экс-защитникам «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду и Гари Невиллу.
«Когда ты становишься в подтрибунном помещения напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать всё, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть — именно так со мной тогда и было. Когда я встречался с ними в сборной Англии, то притворялся, будто они мне нравятся. И только когда твоя и их карьера закончена, то начинается настоящая дружба.
Я не испытываю ничего, кроме уважения, по отношению к Фердинанду, ведь он всю жизнь играл за великие клубы. Теперь я наслаждаюсь работой вместе с ним на телеканале", — цитирует Джеррарда BT Sport.
Джеррард будет руководить «Ливерпулем» U19 в юношеской Лиге УЕФА