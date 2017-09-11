Защитник «Наполи» Кирикеш получил травму плеча

В выездном матче 3-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» защитник «Наполи» Влад Кирикеш получил травму плеча, сообщает Football Italia. 27-летний футболист неудачно приземлился после борьбы за мяч в конце первого тайма.
В итоге румынский игрок был вынужден покинуть поле. Его команда в этой встрече одержала победу со счётом 3:0.
В текущем сезоне Кирикеш провёл в Серии А два матча (оба — в основном составе). «Наполи» с девятью очками делит первое место в турнирной таблице с «Ювентусом» и «Интером».
«Наполи» разгромил «Болонью», одержав третью победу на старте Серии А