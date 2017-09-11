Гащенков: в «Амкаре» нет панического состояния, нам по силам всё исправить

Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков в беседе с пресс-службой клуба поделился впечатлением от выступления команды в сезоне-2017/18 РФПЛ. После девяти туров пермяки занимают последнее место.
«Ситуация, понятное дело, непростая, да и календарь пошёл плотный, тяжёлый. Но с лидирующими командами легче играть, больше пространства для контратак. Понятно, что все недовольны положением дел. Понятно, что «Амкар» не должен находиться на последних местах. Однако нет панического состояния. Все прекрасно понимают, что ситуацию исправить можем только сами. А нам по силам это сделать», — рассказал Гащенков.
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