Моуринью: другие клубы развивались, а в «Манчестер Юнайтед» не было эволюции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение, что его предшественники Луи ван Гал и Дэвид Мойес не смогли дать клубу какого-либо прогресса. Португальский специалист работает с манкунианцами с 2016 года.
«Другие клубы развивались, а в „Манчестер Юнайтед“ не было эволюции. На это время команда остановилась в развитии, причём „МЮ“ переживал пустой период во многих сферах. Игроки, тренеры, боссы — все чувствовали давление прошлого, потому что этот клуб привык побеждать, но если ты останавливаешься, то ощущаешь тяжёлое бремя.
Сегодня наши условия лучше — хорошо работают и медики, и аналитики, и скауты. Стал лучше медиадепартамент, причём мы добились улучшений, не меняя людей, а это важно», — цитирует Моуриньо The Times.
Моуринью: не могу сказать, что в моей карьере встречались парни лучше, чем Матич