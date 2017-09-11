В Красноярске показали кубок чемпионата мира

В Красноярск привезли кубок чемпионата мира по футболу. Этот город стал первой остановкой в масштабном туре. Кубок чемпионата мира провезут по 24 регионам страны в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Мы очень рады, что Красноярск стал первой остановкой в маршруте тура официального кубка после старта в Москве. Тур поможет создать по всей России атмосферу предвкушения грандиозного футбольного праздника и даст миллионам её жителей возможность почувствовать себя частью мирового первенства. Совершенно неважно, живут они в городе, принимающем чемпионат мира по футболу ФИФА, или нет», — цитируют организатора подготовки ЧМ-2018 Микаэля Вине «Аргументы и факты — Красноярск».