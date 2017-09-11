«Вардар» и «Зенит» будут судить датчане, «Копенгаген» и «Локомотив» — турки

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между македонским «Вардаром» и «Зенитом», который в четверг состоится в Скопье, будет судить датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Его помощниками будут Хенрик Ларсен и Хейне Серенсен, дополнительными помощниками — Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертым рефери назначен Ларс Рикс, сообщает официальный сайт УЕФА.
Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет судить игру между датским «Копенгагеном» и московским «Локомотивом», который также в четверг пройдёт в Дании. Помогать Гечеку будут судьи на линии Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительные помощники Мете Калкаван и Арда Кардешлер, четвертый рефери – Серкан Ок.
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