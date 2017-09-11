Безбородов будет судить матч Лиги Европы «Аталанта» — «Эвертон»

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым будет работать на встрече первого тура группового этапа Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и английским «Эвертоном». Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Помогать Безбородову будут судьи на линии Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные помощники арбитра — Кирилл Левников и Игорь Федотов, четвёртый рефери – Алексей Лунёв.
Встреча состоится 14 сентября в Италии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре», начало игры — в 20:00 мск.
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