Бутенко: генеральный директор «Динамо» несёт профессиональную футбольную ересь

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко ответил на высказывание генерального директора «Динамо» Евгения Муравьёва, который остался недоволен решением судейской бригады встречи столичного клуба и «Зенита» (0:0) в девятом туре РФПЛ. Главный арбитр матча Алексей Сухой в конце первого тайма показал жёлтую карточку полузащитнику Самба Соу, которая стала для него четвёртой в сезоне. Таким образом, малиец пропустит матч следующего тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
«Хочу задать встречный вопрос господину Муравьёву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос. Откровенно говоря, генеральный директор «Динамо» несёт профессиональную футбольную ересь. Меня поражает восприятие господином Муравьёвым футбольной и правовой действительности. По тем критериям, которые он приводит, — 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.