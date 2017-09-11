Матич: «МЮ» должен приложить усилия, чтобы стать первым в группе Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Первый матч манкунианцы проведут 12 сентября на «Олд Траффорд» против «Базеля».
«Лига чемпионов – это важный турнир, позволяющий играть против лучших команд Европы, для нас это здорово. Конечно, я очень взволнован. Приятно играть перед 70 тысячами человек на «Олд Траффорд». Ожидаю отличную ночь и хороший результат для нас.
Я слежу за футболом по всей Европе. Играл против «Базеля», когда был в «Бенфике». Знаю, что это сложный соперник. У нас хорошая группа, с хорошими командами. Мы должны приложить усилия, чтобы быть первыми в группе», — цитирует Матича пресс-служба клуба.
Расписание группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».