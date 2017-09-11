Нолито не поможет «Севилье» в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Севильи» Нолито не поможет своей команде в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Нолито получит травму в матче 3-го тура Ла Лиги с «Эйбаром» (3:0). Нападающий отметился голом, а после игры выяснилось, что у футболиста повреждение подколенного сухожилия. В ближайшее время Нолито, который пропустит и матч 4-го тура чемпионата Испании с «Жироной», должен пройти медицинское обследование.
Матч «Ливерпуль» — «Севилья» состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск.
Гол и результативная передача Нолито помогли «Севилье» обыграть «Эйбар»