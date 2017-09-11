Форвард «Копенгагена» Сотириу: «Локомотив» — один из сильнейших клубов России

Нападающий «Копенгагена» Пиерос Сотириу поделился ожиданиями от стартового матча группового раунда Лиги Европы с московским «Локомотивом». Встреча состоится в четверг, 14 сентября, в Дании.
«Мы с нетерпением ждём матча против „Локомотива“ и уверены в себе. Очень ждём старта в европейском компании. У нас есть цель, чтобы выйти из группы, даже несмотря на то, что мы знаем — какие-то матчи будут очень жёсткими. Я пока немного знаю о „Локомотиве“, но в курсе, что этот клуб является одним из сильнейших команд России, так что будет трудно, но мы верим в себя», — цитирует киприота пресс-служба «Копенгагена».
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