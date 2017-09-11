Овчинников: фанаты «Бенфики» никогда не позволяют себе оскорблять футболистов

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, в своё время игравший как за «Бенфику», так и против неё, рассказал о болельщиках лиссабонского клуба, с которым «армейцам» предстоит встреча 12 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Болельщики «Бенфики» никогда не позволяют себе оскорблять футболистов – настолько уважают нашу профессию. Недаром футболисты платят в Португалии 22% налога, тогда как в целом по стране он вдвое выше. Футбол считается труднейшим ремеслом, приносящим радость людям. Там умеют ценить это. Выходя на «Да Луш» против «Бенфики», я слышал только крики поддержки. То же самое было на чемпионате Европы 2004 года. Я чувствовал: люди помнят. Приятно было, что скрывать", — рассказал Овчинников корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Полностью интервью с Овчинниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.