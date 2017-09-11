Тихоновецкий: шансы ЦСКА выйти из группы Лиги чемпионов выше, чем у «Спартака»

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. 12 сентября «армейцы» стартуют матчем с «Бенфикой», а красно-белые 13 сентября сыграют с «Марибором».
«Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы «армейцы» прошли дальше. Но «Спартак» тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.
Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У «Спартака» группа посложнее, а «армейцам» по силам обыграть все команды. Даже с «Манчестер Юнайтед» у ЦСКА хорошие шансы на победу», — сказал Тихоновецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.