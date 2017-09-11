Азар: я видел, что Мората много забивает головой, теперь нужно забить ногой

Полузащитник «Челси» Эден Азар пошутил, что его одноклубнику Альваро Морате пора начать забивать ногами, отметив, что нападающий часто отправляет мяч в сетку после удара головой.
«Мората хороший игрок, я видел, что он много забивает головой. Теперь ему нужно забить ногой. Он лучший футболист. Мората может стабильно забивать. Когда он это делает, мы выигрываем. Он в хорошей форме, даже в сборной он отличился трижды. Поэтому я надеюсь, что Мората забьёт много голов, выступая за «Челси», — цитирует Азара Daily Mail.
В четырёх матчах Премьер-лиги Альваро Мората забил 3 гола.
Мората: первая строчка — это самое важное для «Челси», так что нам надо работать