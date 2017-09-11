Президент Ла Лиги объяснил раннее начало матча «Реал» — «Барселона» в декабре

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил раннее начало матчей в чемпионате Испании, включая игру 17-го тура между «Реалом» и «Барселоной», которая состоится в субботу, 23 декабря. Начало – в 13:00 (14:00 мск).
«В мире много поклонников испанского чемпионата. В Сингапуре и Австралии это хорошее время для просмотра футбола. Меня интересуют все фанаты, не только те, кто идёт на стадион, но и те, кто этого не делает. Те, кто не приходит по всему миру, также платят во время просмотра по телевизору. Должен соблюдаться баланс между ними, и это то, для чего мы работаем.
У нас на 30% больше зрителей на международной арене, и за последние три года мы наблюдаем увеличение посещаемости стадиона почти на два миллиона человек. Мы должны уважать всех фанатов», — сказал Тебас в интервью Onda Cero.