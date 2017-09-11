Директор «Ахмат-Арены»: сборная Ирана оставила бронь на время ЧМ-2018

Директор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев рассказал, какие команды подали заявки, чтобы базироваться в Грозном на время чемпионата мира в 2018 году.
«Я лично встречал делегацию сборной Ирана, которая одной из первых завоевала путёвку на чемпионат мира. Они побывали здесь и оставили бронь. Но это не окончательное решение. Если Иран выберет другую базу, к нам приедет другая сборная», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Что не так с газоном в Грозном? Отвечает директор «Ахмат-Арены»
Директор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев объяснил, что случилось с полем на арене в Грозном, и рассказал о сложностях работы агрономов в Чечне.