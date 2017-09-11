«Урал» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «СКА-Хабаровск» на матч 9-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 сентября, в Екатеринбурге, начало поединка — в 17:30 по московскому времени.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Габулов, Баляйкин, Казанков, Маркович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «СКА-Хабаровск».
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