Кьеллини и Манджукич не помогут «Ювентусу» в матче с «Барселоной»

Защитник Джорджо Кьеллини и нападающий Марио Манджукич не помогут «Ювентусу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом говорится на сайте туринского клуба.
Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил ещё в расположении сборной Италии 1 сентября. Что касается Манджукича, хорват травмировался в матче 3-го тура Серии А с «Кьево» (3:0).
Завтрашний матч также пропустят Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Бенедикт Хёведес и дисквалифицированный Хуан Куадрадо.
Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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