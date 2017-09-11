Технический директор «Копенгагена» выделил в составе «Локомотива» двух игроков

Технический директор «Копенгагена» Йохан Ланге поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», выделив двух игроков московского клуба.
«Это очень компетентный соперник. Они хорошо стартовали в чемпионате России, который занимает шестое место в Европе. Команда идёт на втором месте после девяти матчей. Поэтому мы должны сыграть на максимуме, чтобы соответствовать им. Это настоящий международный соперник, но мы с нетерпением ждём захватывающего европейского вызова.
«Локомотив» — гибкая команда, которая по ходу чемпионата использовала разные тактические схемы. Нам нужно быть готовыми к разным сценариям. В их составе играют опытные футболисты. Среди тех, кого знает большинство, могу выделить португальца Эдера, ранее игравшего за «Лилль», и Джефферсона Фарфана, который отлично играл за ПСВ и «Шальке-04».
В целом это хороший соперник, но мы хотим проверить себя на фоне сильных соперников, поэтому мы с нетерпением ждём матч", — цитирует Ланге пресс-служба «Копенгагена».
Матч «Копенгаген» — «Локомотив» состоится 14 сентября. Начало – в 20:00 мск.
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