Гасилин и Огуде тренировались вне общей группы «Амкара»

Основной состав ФК «Амкар» начал подготовку к предстоящему матчу 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
«В общих упражнениях участвуют все новички команды. По индивидуальной программе тренируются Алексей Гасилин и Фегор Огуде», — сообщается на официальном сайте пермяков.
Игра 10-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Амкар» состоится через неделю, 18 сентября, в Москве, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».
«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Амкар» (5 очков) — 16-й.