Гамула: у «Спартака» больше шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, чем у ЦСКА

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула поделился ожиданиями от выступления ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. «Армейцы» 12 сентября стартуют гостевым матчем против «Бенфики», а красно-белые 13 сентября на выезде сыграют с «Марибором».
«Лига чемпионов всегда непредсказуема. ЦСКА и «Спартак» должны выступить достойно. Хочется, чтобы обе команды вышли из своих групп. Если сравнивать два клуба, то в этой Лиге чемпионов «Спартак» выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала. Команда Массимо Карреры неплохо смотрелась в последних матчах. Видно, что в каждой игре красно-белые прибавляют, поэтому в Лиге чемпионов мы увидим ещё более сильный «Спартак». Если футболисты сохранят настрой, то «Спартак» точно сможет выйти из группы.
Что касается ЦСКА, то команда уже шестой год подряд играет в главном еврокубке. Опыта у игроков не занимать, но только скамейка слишком короткая. Ну нельзя одним составом играть на три фронта! В чемпионате России результат нужен, в Кубке нужен, а теперь ещё и Лига чемпионов. Усталость обязательно скажется на футболистах. Глубины состава не хватает, понимаю это на примере «Ростова» в прошлом году. Нужно усиление «армейцам».
Уверен, что ЦСКА и «Спартак» не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов. Оба клуба хоть и имеют различные проблемы, но готовы сражаться и биться. Пожелаю удачи обоим нашим клубам», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Расписание матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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