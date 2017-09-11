«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и догнали «Енисей» по числу очков

«Спартак-2» проиграл «Крыльям Советов» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
На 38-й минуте Сергей Корниленко открыл счет. На 62-й минуте Сергей Самодин удвоил преимущество самарцев. В концовке Денис Ткачук забил третий мяч.
«Крылья Советов» (31 очко) делят с «Енисеем» первое место в таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (20 баллов) находится на 10-й строчке.