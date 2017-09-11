Тихонов: благодарен болельщикам — спартаковцы меня помнят, а самарцы — уважают

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Благодарен болельщикам как «Спартака», так и «Крыльев»: спартаковцы меня помнят, а самарцы — уважают. Особенный ли это был матч? У нас стоит задача, которую нам нужно решить. Для нас каждый матч — особенный. Мы идём от игры к игре.
Предматчевые объятия с Вартапетовым? Михаил Гургенович — мой друг, мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Рад быть знакомым с ним", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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