Грушевский: буду надеяться, что ЦСКА закончит поход в ЛЧ лучше «Спартака»

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от выступления ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов.
«Я буду желать удачи не только ЦСКА, но и «Спартаку», пусть и в неравной степени. Я не из тех злорадных болельщиков, который будет желать неудач на международной арене принципиальным соперникам. Красно-белые возвращаются в Лигу чемпионов, спустя пять лет, поэтому желаю им только успехов.
Что касается ЦСКА, то у «армейцев» каждый год была Лига чемпионов, но с весьма нерадушным результатом. Трудно будет и ЦСКА, и «Спартаку». Возможно, у красно-белых теоретически чуть больше шансов из-за того, что они были в первой корзине. Но у команды Карреры группа тоже не подарок. А ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов выступал лучше, чем в РФПЛ. Если за отправную точку взять домашний матч против «Янг Бойза», то я спокоен за выступление моей команды в главном европейском турнире.
«Спартаку» надо взять отсчёт со второго тайма матча против «Рубина». Оптимизм могут найти болельщики и той, и другой команды. Группы у обоих клубов примерно одинаковые. Вводные перед стартом получше у красно-белых, они не проходили квалификацию и имеют большую скамейку запасных. Но я буду надеяться, что европейскую компанию красно-синие завершат лучше «Спартака». Желаю удачи обеим командам», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.