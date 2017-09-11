Экс-тренер «Марибора»: «Спартак», безусловно, самая слабая команда в группе

Бывший главный тренер «Марибора» Анте Шимунджа поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 13 сентября.
«Нужно думать о своей игре, «Марибор» — хорошая команда с характером. А на своем стадионе «Марибор» особенно опасен.
«Спартак», безусловно, самая слабая команда в группе, он плохо выступает в чемпионате, не уверен в себе и не убеждает своей игрой. Но он все еще чемпион, который в прошлом сезоне был лучше самого сильного и богатого клуба страны — «Зенита». Однако в Мариборе всем всегда было очень сложно, независимо от репутации соперника и громкости его имени", — цитирует тренера delo.si.
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