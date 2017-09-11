Защитник Жардел и хавбек Фейса из-за травм не помогут «Бенфике» в матче с ЦСКА

Игроки «Бенфики» бразильский защитник Жардел и сербский полузащитник Любомир Фейса из-за повреждений не смогут помочь своей команде в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА, сообщает EFE.
Фейса сегодня, 11 сентября, не тренировался в общей группе лиссабонцев, а Жардел продолжает восстановление от травмы и ещё не преступил даже к индивидуальным занятиям.
Матч «Бенфика» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Да Луш» 12 сентября. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.
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