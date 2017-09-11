«СКА-Хабаровск» объявил о переходе аргентинского полузащитника

Аргентинец Алехандро Барбаро в статусе свободного агента подписал контракт с «СКА-Хабаровск» и продолжит свою профессиональную карьеру в РФПЛ.
«Россия для 25-летнего полузащитника — третья страна, где он будет играть в статусе легионера. В августе 2015-го Барбаро подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Южной Америки, уругвайским «Насионалем». В составе команды из Монтевидео Барбаро провел один сезон, отыграл 16 матчей, забил два гола и стал вторым призером уругвайской лиги. В июле 2016-го аргентинец уехал в Европу, став игроком кипрского «Аполлона» (Лимассол). С этим клубом он выиграл Суперкубок Кипра и принял участие в квалификации Лиги Европы сезона-2016/17.
В январе 2017-го Барбаро на правах аренды перешел в ФК «Кармиотисса» из пригорода Лимоссола Полемидия. Эта команда заняла в чемпионате Кипра 12-е место, покинув элитный футбольный дивизион. Судьбу команды решила разница мячей в очных встречах с конкурентом. Барбаро в 17 проведенных матчах за «Кармиотисса» забил 5 голов, сделал хет-трик в игре с АЕКом из Ларнаки, отдал три голевых передачи, но в итоге покинул Кипр, разорвав контракт с «Аполлоном».
На Родине новичок СКА выступал за клубы «Банфилд», «Сан-Лоренцо», «Алл Бойз». Летом 2014-го Барбаро подписал контракт с «Сан-Лоренцо», на тот момент — действующим чемпионом Аргентины. В его составе он провел сезон 2014 года, принял участие в Кубке Либертадорес и уехал в Уругвай, начав карьеру легионера», — информирует сайт хабаровчан.