Чочиев: для Тихонова матч со «Спартаком-2» был больше, чем особенным

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Сегодняшняя игра наверняка была особенной для Андрея Валерьевича Тихонова. Более чем особенной. «Спартак» — хороший раздражитель для любого соперника, но для нас важна любая игра. Сегодня мы выиграли, потому что полностью выполнили тренерскую установку. В раздевалке Тихонов ничего особенного после матча не говорил — поздравил и похвалил за игру.
Наверное, в глубине души Тихонов думает о соперничестве с Аленичевым. Хотя лучше узнать у него самого. Лично у меня нет никакого соперничества с «Енисеем». Главное – выходить на поле и выигрывать.
Конечно, необычно слушать перекличку фанатов «Спартака» и «Крыльев Советов», посвящённую Тихонову. Но, с другой стороны, все знают, что он долго играл и в Москве, и в Самаре, везде успел стать легендой. Потому неудивительно видеть такие акции», — сказал Чочиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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