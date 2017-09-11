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Тихонов: спартаковская молодёжь — команда настроения

11 сентября 2017, понедельник. 18:46 Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал гостевую победу над «Спартаком-2» (3:0) в матче 13-го тура ФНЛ.

«Мы прекрасно знали, что спартаковская молодёжь — команда настроения. Если ей дать играть в то, что она умеет и любит, нам будет очень тяжело. Будучи тренером «Енисея», столкнулся с ней в прошлом сезоне, и мы проиграли, сыграв робко. В этот раз сыграли более агрессивно. Также сыграло роль исполнительское мастерство футболистов. У нас были ещё моменты, которые мы должны были реализовывать, чтобы играть было легче.

Играть в ФНЛ тяжело: матчи идут через три дня на четвёртый, и игрокам нужно восстанавливаться. Тренировочного процесса как такового почти нет. Есть моменты, которые мы хотим натренировать, но нет времени. Ребята двигаются, терпят, стараются, они молодцы. Очень рад, что именно такие парни мне достались. У нас не было провальных игр.

Я слежу только за игрой своей команды и не комментирую, как некоторые другие тренеры, другие клубы, потому что не имею на это права. Говорить плохое о соперниках мне просто не позволяет воспитание», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Тихонов: благодарен болельщикам — спартаковцы меня помнят, а самарцы — уважают
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-2 ФК Енисей ФК Крылья Советов Андрей Тихонов
Новости. Футбол
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