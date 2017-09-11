Кэхилл: чувствуем, что возвращаемся туда, где и должен быть «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом», а также от турнира в целом. Встреча состоится 12 сентября на «Стэмфорд Бридж».
«Лига чемпионов всегда вызывает большие ожидания, это выдающийся турнир. В прошлом сезоне, когда я следил за матчами, я хотел принимать в них участие. «Челси» привык участвовать в этих матчах. Мы чувствуем, что возвращаемся туда, где и должны быть, где участвуют лучшие команды, и мы с нетерпением ждем возможности проверить себя ещё раз в матчах с ними.
Сказывается ли тот фактор, что у команд в других чемпионатах есть зимний перерыв? Кто знает, но мы полностью готовы конкурировать на этом уровне. Мы просто сосредоточены на том, что нам нужно делать, и хотим постараться по возможности дойти до поздних стадий турнира", — цитирует Кэхилла сайт клуба.